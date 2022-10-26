Новый премьер Британии Сунак обсудил с Байденом Украину
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провёл первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает канцелярия британского премьера.
"Они говорили о ведущей роли, которую играют наши страны, оказывая поддержку украинскому народу", — говорится в документе, распространённом по итогам беседы.
Сообщается, что политики обсудили ситуацию на Украине. Также Байден заявил Сунаку, что Британия остаётся главным союзником Штатов. Вместе с тем стороны затронули тему сотрудничества по линии оборонного партнёрства AUKUS, членом которого является и Австралия, а также коснулись вопроса обеспечения мира и безопасности на острове Ирландия за счёт сохранения Белфастского мирного соглашения ("Соглашение Страстной пятницы").
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стал первым, кому позвонил новый премьер Британии. Сунак заверил украинского лидера в том, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне.
ТАСС / Ар / Alastair Grant