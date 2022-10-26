Новый премьер Британии Сунак обсудил с Байденом Украину

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провёл первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает канцелярия британского премьера.

"Они говорили о ведущей роли, которую играют наши страны, оказывая поддержку украинскому народу", — говорится в документе, распространённом по итогам беседы.

Сообщается, что политики обсудили ситуацию на Украине. Также Байден заявил Сунаку, что Британия остаётся главным союзником Штатов. Вместе с тем стороны затронули тему сотрудничества по линии оборонного партнёрства AUKUS, членом которого является и Австралия, а также коснулись вопроса обеспечения мира и безопасности на острове Ирландия за счёт сохранения Белфастского мирного соглашения ("Соглашение Страстной пятницы").