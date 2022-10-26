"Переломит последнюю соломинку": В Китае назвали риск Украины из-за арестов в "Мотор Сич"

История с задержаниями в "Мотор Сич" способна оставить украинскую военную промышленность без последней спасительной соломинки. Об этом пишет китайская государственная газета "Хуаньцю шибао", отмечающая, что ВПК Украины уже находится на грани.

Газета ссылается на заявление пожелавшего остаться анонимным военного эксперта, который, оценивая влияние этой ситуации на военную промышленность Украины, заявил, что всё зависит от того, появится ли больше "причастных" к этому делу лиц, особенно из техперсонала.

"Если будет задержано больше технического персонала, это может переломить последнюю спасительную соломинку для украинской военной промышленности, которая и без того находится в крайне опасном положении", — делится мнением военный специалист.

Дело зависит и от последующей политики высокопоставленных чиновников в Киеве, добавил источник. По его словам, мало стран, которые заинтересованы в покупке военной продукции Украины, но мало также стран, куда Украина заинтересована её продавать.