В Иране убили троих сотрудников элитного подразделения

Трое сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные военные подразделения) расстреляны неизвестными на юго-востоке и западе Ирана. Об этом говорится в заявлении юго-восточного Штаба КСИР.

По данным ведомства, полковник Мехди Моллашахи и сотрудник Джавад Кейха, служащие подразделения "Салман" в провинции Систан и Белуджистан, были атакованы неизвестными на площади Парастар города Захедан. Предполагается, что сотрудники КСИР были убиты, когда возвращались домой после работы. Неизвестные открыли по ним огонь из автомата Калашникова, находясь в автомобиле.

Ещё один сотрудник КСИР погиб на западе Ирана в ходе перестрелки с неизвестными, это произошло на пограничном пункте с Ираком в провинции Курдистан. Иранские силовики уже приступили к расследованию инцидентов и розыску подозреваемых.