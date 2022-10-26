В США рассказали, как союзники Москвы хотят довести Вашингтон до "синяков"

Россия смогла заручиться поддержкой властей Саудовской Аравии и Ирана, это привело к ослаблению американских позиций на Ближнем Востоке. Такое мнение высказали замдиректора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и приглашённый научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко.

"Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всём, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону "синяк под глазом", — отмечают эксперты в статье для Foreign Policy.

По мысли авторов, эти две ближневосточные державы, обычно выступающие на противоположных сторонах в большинстве конфликтов, оказывают помощь РФ для ослабления интересов Запада. Власти Саудовской Аравии и Ирана руководствуются несколькими факторами, но главным мотивом является желание укрепить своё собственное влияние против США в условиях всё более многополярного мирового порядка, пишут специалисты.

Кроме того, Эр-Рияд и Тегеран дают понять мировым лидерам, что они намерены проводить свободную и независимую политику, оказав сопротивление диктату и давлению со стороны Запада, утверждают Геранмайех и Бьянко.

"Чтобы восстановить влияние и рычаги воздействия как на Саудовскую Аравию, так и на Иран, Соединённые Штаты должны признать, что эти тенденции связаны с окончательным становлением многополярного мирового порядка. По сути, Вашингтону следует пересмотреть свои парадигмы мышления, основанные на устаревшей предпосылке о гегемонии США на Ближнем Востоке", — подчеркивают обозреватели.

По их мнению, Иран и Саудовская Аравия решили поддержать Россию в ситуации вокруг Украины, поэтому Штатам следует отказаться от традиционного мнения, что Вашингтон может сделать стратегическую ставку на Эр-Рияд или что политика сдерживания решит все вопросы, связанные с конфронтацией с Тегераном.