"Звучно" высказывался": Белый дом оценил позицию Маска по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что взгляды американского предпринимателя Илона Маска и администрации США на украинский конфликт расходятся. Как пояснила представитель администрации Джо Байдена, официальный Вашингтон считает, что решения об уступках Москве может принимать только сам Киев.

На брифинге для журналистов Жан-Пьер высказала мнение, что Маск "звучно" высказывался по поводу Украины и территориальных уступок. Тем не менее, добавила представитель Белого дома, предприниматель является частным лицом с частной компанией.

"Наша позиция, позиция правительства, очень ясна, я её излагала с этой трибуны уже множество раз — относительно того, как мы видим движение данного процесса: это зависит от Украины, это их решение, ничего по Украине без Украины. И мы очень чётко об этом говорили", — заявила Жан-Пьер.