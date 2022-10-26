"Звучно" высказывался": Белый дом оценил позицию Маска по Украине
Белый дом: Взгляды Правительства США и Маска на украинский кризис не совпадают
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что взгляды американского предпринимателя Илона Маска и администрации США на украинский конфликт расходятся. Как пояснила представитель администрации Джо Байдена, официальный Вашингтон считает, что решения об уступках Москве может принимать только сам Киев.
На брифинге для журналистов Жан-Пьер высказала мнение, что Маск "звучно" высказывался по поводу Украины и территориальных уступок. Тем не менее, добавила представитель Белого дома, предприниматель является частным лицом с частной компанией.
"Наша позиция, позиция правительства, очень ясна, я её излагала с этой трибуны уже множество раз — относительно того, как мы видим движение данного процесса: это зависит от Украины, это их решение, ничего по Украине без Украины. И мы очень чётко об этом говорили", — заявила Жан-Пьер.
Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине, высказав мнение, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен заявил, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". Маск при этом оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".
ТАСС / dpa / picture-alliance / Jörg Carstensen