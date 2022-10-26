Задействовано 45 единиц техники: С огнём на складе в Петербурге борется 160 человек

Площадь пожара на складе в посёлке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

Крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

"В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров происходит горение строительных материалов на площади 12 000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что к ликвидации пожара привлечено около 160 человек и 45 единиц техники. Информация о пострадавших в результате ЧП пока не поступала.