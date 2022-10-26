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25 октября, 21:50

Задействовано 45 единиц техники: С огнём на складе в Петербурге борется 160 человек

МЧС: Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе в посёлке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

Крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

"В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров происходит горение строительных материалов на площади 12 000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что к ликвидации пожара привлечено около 160 человек и 45 единиц техники. Информация о пострадавших в результате ЧП пока не поступала.

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Ранее Лайф писал, что вечером 25 октября на складе в Петербурге вспыхнул мощный пожар. Возгоранию был присвоен третий (повышенный) ранг. Изначально была информация, что огнём охвачена одна тысяча квадратов, позже площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын

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