Жена нового премьера Британии уклонилась от многомиллионного налога

Новая первая леди Британии Акшата Мурти, супруга премьер-министра Риши Сунака, происходит из богатой семьи. Женщина не смогла построить карьеру модельера, однако она успешна в другом бизнес — при этом многомиллионные налоги она предпочитает платить не в Великобритании, а в Индии, и не желает получать гражданство этой страны.

Сунак познакомился с будущей женой во время учёбы в Стэнфордском университете. Акшата Мурти является индийским модельером, но известна она тем, что её отец — основатель крупной IT-компании Infosys в Индии, миллиардер Нараяна Мурти, состояние которого оценивается в 4,5 миллиарда долларов. По данным британских СМИ, Акшата владеет 1% акций компании отца — и её состояние оценивается более чем в 700 миллионов фунтов, что делает её богаче самого короля Карла III.

Сам Сунак из-за супруги не раз подвергался критике и попадал в скандалы. В марте после начала российской спецоперации на Украине тогдашнего главу Минфина обвинили в связях с Москвой. Как выяснилось, IT-компания его тестя продолжила работать в России после начала конфликта на Украине — и его жену упрекали в получении "кровавых денег" от дивидендов. После этого в апреле Infosys заявила об уходе с российского рынка.

Кроме того, в апреле стало известно, что Акшата не отказалась от гражданства Индии и, таким образом, не являясь резидентом Британии, смогла избежать больших налогов на доходы своего бизнеса, полученные в других странах. По некоторым данным, Мурти смогла уклониться от уплаты налогов на ежегодные дивиденды в размере около 11,5 миллиона фунтов, заплатив 30 тысяч фунтов за сохранение статуса нерезидента в Великобритании.

"Было бы неразумно и несправедливо просить её разорвать связи со своей страной из-за того, что она замужем за мной. Она любит свою страну, как и я люблю свою. Я никогда бы не подумал о том, чтобы отказаться от своего британского гражданства. И я думаю, что большинство людей не отказались бы", — сказал Сунак в оправдание жены, передаёт РИА "Новости".