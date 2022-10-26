Жена нового премьера Британии уклонилась от многомиллионного налога
Новая первая леди Британии Акшата Мурти предпочитает платить налоги в Индии
Новая первая леди Британии Акшата Мурти, супруга премьер-министра Риши Сунака, происходит из богатой семьи. Женщина не смогла построить карьеру модельера, однако она успешна в другом бизнес — при этом многомиллионные налоги она предпочитает платить не в Великобритании, а в Индии, и не желает получать гражданство этой страны.
Сунак познакомился с будущей женой во время учёбы в Стэнфордском университете. Акшата Мурти является индийским модельером, но известна она тем, что её отец — основатель крупной IT-компании Infosys в Индии, миллиардер Нараяна Мурти, состояние которого оценивается в 4,5 миллиарда долларов. По данным британских СМИ, Акшата владеет 1% акций компании отца — и её состояние оценивается более чем в 700 миллионов фунтов, что делает её богаче самого короля Карла III.
Сам Сунак из-за супруги не раз подвергался критике и попадал в скандалы. В марте после начала российской спецоперации на Украине тогдашнего главу Минфина обвинили в связях с Москвой. Как выяснилось, IT-компания его тестя продолжила работать в России после начала конфликта на Украине — и его жену упрекали в получении "кровавых денег" от дивидендов. После этого в апреле Infosys заявила об уходе с российского рынка.
Кроме того, в апреле стало известно, что Акшата не отказалась от гражданства Индии и, таким образом, не являясь резидентом Британии, смогла избежать больших налогов на доходы своего бизнеса, полученные в других странах. По некоторым данным, Мурти смогла уклониться от уплаты налогов на ежегодные дивиденды в размере около 11,5 миллиона фунтов, заплатив 30 тысяч фунтов за сохранение статуса нерезидента в Великобритании.
"Было бы неразумно и несправедливо просить её разорвать связи со своей страной из-за того, что она замужем за мной. Она любит свою страну, как и я люблю свою. Я никогда бы не подумал о том, чтобы отказаться от своего британского гражданства. И я думаю, что большинство людей не отказались бы", — сказал Сунак в оправдание жены, передаёт РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского Парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. По версии газеты The Sunday Times, он вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны.
ТАСС / AP / Frank Augstein