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25 октября, 20:46

Озвучены сроки открытия магазинов Zara после ребрендинга

Минпромторг: Первые магазины Zara под новым управлением откроют весной

Несколько сотен магазинов бренда Zara под новым управлением планируют открыть в России в начале весны. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"В начале весны первые несколько сотен магазинов на территории Российской Федерации будут открыты", заявил Евтухов в эфире телеканала "Россия-1".

Владелец Zara продаст бизнес в России компании из Ливана

Владелец Zara продаст бизнес в России компании из Ливана

Замминистра добавил, что компания оставляет за собой право обратного выкупа акций, чтобы вернуться на российский рынок, когда ситуация с финансовыми, логистическими и иными проблемами стабилизируется.

О прекращении работы брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius) в России стало известно в начале марта этого года. Однако в июне появилась информация, что магазины принадлежащих компании брендов якобы планируют вернуться в страну, чтобы продать продукцию старого сезона и уже осенью представить новую коллекцию. В результате испанцы продолжили работу на маркетплейсах, причём цены на их одежду, со слов поклонников марки, оказались заметно выше, чем в офлайн-магазинах. А 25 октября стало известно, что Zara якобы возвращается в Россию под новым названием — "Новая мода".

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ТАСС / Александра Краснова

Юлия Коновалова

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