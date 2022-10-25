Озвучены сроки открытия магазинов Zara после ребрендинга

Замминистра добавил, что компания оставляет за собой право обратного выкупа акций, чтобы вернуться на российский рынок, когда ситуация с финансовыми, логистическими и иными проблемами стабилизируется.

О прекращении работы брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius) в России стало известно в начале марта этого года. Однако в июне появилась информация, что магазины принадлежащих компании брендов якобы планируют вернуться в страну, чтобы продать продукцию старого сезона и уже осенью представить новую коллекцию. В результате испанцы продолжили работу на маркетплейсах, причём цены на их одежду, со слов поклонников марки, оказались заметно выше, чем в офлайн-магазинах. А 25 октября стало известно, что Zara якобы возвращается в Россию под новым названием — "Новая мода".