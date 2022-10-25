Российские власти выделили Минобороны часть бухты Золотой Рог

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился передать в ведение Минобороны на 20 лет части акватории бухты Золотой Рог. Документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что акватория не должна использоваться в других целях, в том числе для рекреации, рыболовства и другого. Кроме того, ведомство обязано содержать гидротехнические и прочие сооружения, используемые при эксплуатации объекта, в исправном состоянии. Приложением к распоряжению закрепляется запрет на проведение работ, которые могут привести к изменению естественного состояния водного режима, и на загрязнение акватории.

В соответствии с документом запрещается также проводить работы, которые могут изменить естественное состояние водного режима и загрязнить акваторию. Министерство обязано собственными силами собирать, хранить и утилизировать отходы производства и потребления, загрязнённые воды.