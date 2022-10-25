Российские власти выделили Минобороны часть бухты Золотой Рог
Минобороны РФ на 20 лет получило от правительства часть акватории бухты Золотой Рог
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился передать в ведение Минобороны на 20 лет части акватории бухты Золотой Рог. Документ опубликован на портале правовой информации.
Уточняется, что акватория не должна использоваться в других целях, в том числе для рекреации, рыболовства и другого. Кроме того, ведомство обязано содержать гидротехнические и прочие сооружения, используемые при эксплуатации объекта, в исправном состоянии. Приложением к распоряжению закрепляется запрет на проведение работ, которые могут привести к изменению естественного состояния водного режима, и на загрязнение акватории.
В соответствии с документом запрещается также проводить работы, которые могут изменить естественное состояние водного режима и загрязнить акваторию. Министерство обязано собственными силами собирать, хранить и утилизировать отходы производства и потребления, загрязнённые воды.
Ранее Мишустин утвердил передачу Министерству экономического развития функций Федерального агентства по туризму (Ростуризм). В опубликованном релизе указывается, что число заместителей главы Минэкономразвития будет увеличено с 11 до 12, а департаментов — с 35 до 37.
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ТАСС / Руслан Шамуков