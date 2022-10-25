Посол Антонов: Москва не намерена использовать ядерное оружие на Украине

Москва не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, никто из российского руководства не заявлял о такой возможности.

"Мы неоднократно говорили о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за всё время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения", — сказал дипломат в беседе с Newsweek, его слова приводятся в телеграм-канале диппредставительства РФ.

Антонов выразил сожаление, что Запад не реагирует на предупреждения Москвы о готовящейся Украиной провокации с использованием "грязной бомбы". По его словам, "в маниакальном желании очернить Россию и обелить Украину" страны Запада готовы поставить на кон безопасность, благополучие и жизнь собственных граждан. Между тем, у Минобороны России есть информация о том, что создание устройства находится на завершающей стадии, подчеркнул посол.

"Беспокойство вызывает тот факт, что у Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал — это три действующие АЭС с девятью бассейнами выдержки отработавшего ядерного топлива. Вместо того, чтобы надавить на окончательно потерявших рассудок украинских подопечных, Вашингтон и союзники оказывают им финансовую и военную помощь, становясь, по сути, спонсорами и пособниками ядерного терроризма", — сказал Антонов.