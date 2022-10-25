Глава ФТС: Начата работа по образованию таможенных органов в новых регионах РФ

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что уже начата работа по образованию таможенных органов в новых регионах России.

"Планируем создать две таможни в ЛНР и ДНР и по таможенному посту в Херсонской и Запорожской областях, подчинив их нашему южному таможенному управлению", — сказал глава ФТС.

Он выразил надежду, что уже к Новому году можно будет запустить таможенное оформление и таможенный контроль на новых территориях.