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25 октября, 20:33

Глава ФТС: Начата работа по образованию таможенных органов в новых регионах РФ

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что уже начата работа по образованию таможенных органов в новых регионах России.

"Планируем создать две таможни в ЛНР и ДНР и по таможенному посту в Херсонской и Запорожской областях, подчинив их нашему южному таможенному управлению", — сказал глава ФТС.

Он выразил надежду, что уже к Новому году можно будет запустить таможенное оформление и таможенный контроль на новых территориях.

Путин: Эффективность таможенного контроля в сравнении с 2021 годом выросла на 65%

Путин: Эффективность таможенного контроля в сравнении с 2021 годом выросла на 65%

Ранее Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником. Как отметил глава государства, в условиях беспрецедентного внешнего давления сотрудники таможни постоянно совершенствуются, внедряют цифровые технологии и электронные сервисы, а также стремятся сделать службу динамично развивающимся и современным ведомством.

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ТАСС / Алексей Бабушкин / Пресс-служба президента РФ

Александр Юнашев

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