Глава ФТС: Начата работа по образованию таможенных органов в новых регионах РФ
Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что уже начата работа по образованию таможенных органов в новых регионах России.
"Планируем создать две таможни в ЛНР и ДНР и по таможенному посту в Херсонской и Запорожской областях, подчинив их нашему южному таможенному управлению", — сказал глава ФТС.
Он выразил надежду, что уже к Новому году можно будет запустить таможенное оформление и таможенный контроль на новых территориях.
Ранее Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником. Как отметил глава государства, в условиях беспрецедентного внешнего давления сотрудники таможни постоянно совершенствуются, внедряют цифровые технологии и электронные сервисы, а также стремятся сделать службу динамично развивающимся и современным ведомством.
ТАСС / Алексей Бабушкин / Пресс-служба президента РФ