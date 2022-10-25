Москва заявила о суете в правящих кругах Киева из-за "грязной бомбы"

В руководящих кругах Украины началась суета из-за данных России о планах Киева применить "грязную бомбу". Как сообщил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, украинские власти пытаются свернуть эту программу.

"Если бы вы читали украинские telegram-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются, своего рода, свернуть эту программу", — отметил дипломат.

Как уточнил Полянский, у Киева будет достаточно времени, чтобы сделать это до приезда инспекторов МАГАТЭ.

"Они [инспекторы МАГАТЭ] могут приезжать, но объясняю вам, что "грязная бомба" — это не очень сложное устройство", — подчеркнул он.