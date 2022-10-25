Москва заявила о суете в правящих кругах Киева из-за "грязной бомбы"
Полянский: Украина пытается свернуть программу "грязной бомбы" до визита инспекторов МАГАТЭ
В руководящих кругах Украины началась суета из-за данных России о планах Киева применить "грязную бомбу". Как сообщил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, украинские власти пытаются свернуть эту программу.
"Если бы вы читали украинские telegram-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются, своего рода, свернуть эту программу", — отметил дипломат.
Как уточнил Полянский, у Киева будет достаточно времени, чтобы сделать это до приезда инспекторов МАГАТЭ.
"Они [инспекторы МАГАТЭ] могут приезжать, но объясняю вам, что "грязная бомба" — это не очень сложное устройство", — подчеркнул он.
Полянский заметил, что Киев также может возобновить деятельность по её созданию после визита инспекторов, и, по словам дипломата, нельзя быть на 100% уверенным, что Украина не поступит именно так.
В минувшие выходные стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Вопрос будет поднят и в Совбезе ООН.
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