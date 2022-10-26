Байден: США постоянно контактируют с Россией по вопросу обмена заключёнными
Власти США постоянно контактируют с российской стороной по вопросу обмена заключёнными, но пока якобы не добились положительного ответа. Об этом заявил президент США Джо Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение Мособлсуда оставить без изменений приговор за контрабанду наркотиков американской баскетболистке Бриттни Грайнер.
"Мы находимся в постоянном контакте с российскими властями с целью освободить Бриттни и других и пока не получаем положительного ответа. Но мы не собираемся останавливаться", — заявил американский лидер.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Во вторник, 25 октября, Мособлсуд оставил без изменений приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер.
ТАСС / АР / Evgenia Novozhenina