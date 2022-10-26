Байден: США постоянно контактируют с Россией по вопросу обмена заключёнными

Власти США постоянно контактируют с российской стороной по вопросу обмена заключёнными, но пока якобы не добились положительного ответа. Об этом заявил президент США Джо Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение Мособлсуда оставить без изменений приговор за контрабанду наркотиков американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

"Мы находимся в постоянном контакте с российскими властями с целью освободить Бриттни и других и пока не получаем положительного ответа. Но мы не собираемся останавливаться", — заявил американский лидер.