Премьер Британии Сунак понадеялся на скорую встречу с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский стал первым, кому позвонил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заверил украинского лидера в том, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне. Информация об этом содержится в заявлении, распространённом по итогам разговора канцелярией Сунака.
"Премьер-министр заявил, что в период его пребывания у власти Соединённое Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку, что и всегда, а президент Зеленский может рассчитывать на сохранение солидарности британского правительства", — гласит текст документа.
Обе стороны высказались за продолжение политики антироссийских экономических санкций с целью оказывать давление на Москву.
Как отмечается в документе, новый британский премьер сообщил о надежде на скорую личную встречу с Зеленским. Сунак высказался также о важности работы МАГАТЭ на Украине с целью обеспечения безопасности ядерных объектов и "прозрачности при распространении любой дезинформации".
Ранее пользователи "Твиттера" раскритиковали Зеленского за пост с поздравлениями в адрес Сунака в связи с вступлением в должность премьера Великобритании. Юзеры увидели намёк на попытку получить больше денег в его словах о готовности продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Киевом и Лондоном.
ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN