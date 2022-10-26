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25 октября, 21:40

Премьер Британии Сунак понадеялся на скорую встречу с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым, кому позвонил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заверил украинского лидера в том, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне. Информация об этом содержится в заявлении, распространённом по итогам разговора канцелярией Сунака.

"Премьер-министр заявил, что в период его пребывания у власти Соединённое Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку, что и всегда, а президент Зеленский может рассчитывать на сохранение солидарности британского правительства", — гласит текст документа.

Обе стороны высказались за продолжение политики антироссийских экономических санкций с целью оказывать давление на Москву.

Сунак вспомнил Путина и рассмешил британцев в первой же премьерской речи

Сунак вспомнил Путина и рассмешил британцев в первой же премьерской речи

Как отмечается в документе, новый британский премьер сообщил о надежде на скорую личную встречу с Зеленским. Сунак высказался также о важности работы МАГАТЭ на Украине с целью обеспечения безопасности ядерных объектов и "прозрачности при распространении любой дезинформации".

Ранее пользователи "Твиттера" раскритиковали Зеленского за пост с поздравлениями в адрес Сунака в связи с вступлением в должность премьера Великобритании. Юзеры увидели намёк на попытку получить больше денег в его словах о готовности продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Киевом и Лондоном.

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ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Дмитрий Алексиевич

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