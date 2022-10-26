Россия пожаловалась на США и Украину в ООН
Россия пожаловалась в СБ ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрете биооружия
Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за несоблюдения ими своих обязательств в контексте военно-биологической деятельности. Это следует из письма российского постпреда при ООН Василия Небензи генсеку ООН и председателю Совбеза.
"В соответствии со статьёй 6 Конвенции (Конвенции о биологическом оружии (КБТО). — Прим. Лайфа) Россия направляет в Совет Безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие её обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции", — цитирует письмо РИА "Новости".
Также проект резолюции предполагает создание Комиссии по расследованию обвинений в адрес Вашингтона и Киева по вопросам работы биолабораторий на территории Украины. Кроме того, в соответствии с шестой статьёй КБТО страна – участница конвенции может подать жалобу на другую страну при подозрении на нарушение соглашения.
Ранее Минобороны России сообщало, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу различных биологических лабораторий на территории Украины. Лайф сообщал также, что группа стран в ООН, в числе которых РФ, Китай, Белоруссия и другие, призвала задействовать механизм, предусмотренный статьёй 6 Конвенции о биологическом оружии по отношению к США.
ТАСС / АР / John Minchillo