Россия пожаловалась на США и Украину в ООН

Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за несоблюдения ими своих обязательств в контексте военно-биологической деятельности. Это следует из письма российского постпреда при ООН Василия Небензи генсеку ООН и председателю Совбеза.

"В соответствии со статьёй 6 Конвенции (Конвенции о биологическом оружии (КБТО). — Прим. Лайфа) Россия направляет в Совет Безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие её обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции", — цитирует письмо РИА "Новости".

Также проект резолюции предполагает создание Комиссии по расследованию обвинений в адрес Вашингтона и Киева по вопросам работы биолабораторий на территории Украины. Кроме того, в соответствии с шестой статьёй КБТО страна – участница конвенции может подать жалобу на другую страну при подозрении на нарушение соглашения.