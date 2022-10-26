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25 октября, 21:57

Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника Героям ВОВ в Латвии

<p>Демонтаж памятника. Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1734900/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Демонтаж памятника. Фото © СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту демонтажа памятника воинам-защитникам в латвийском городе Лиепае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по данному факту, в рамках которой дать правовую оценку всем обстоятельствам и представить доклад", информирует релиз.

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Сообщается также, что ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в Николаеве взорвали монумент "Солдатам правопорядка", также известный как "памятник чекистам". Монумент "Солдатам правопорядка" был установлен в 1977 году в годовщину 60-летия советской милиции и посвящён сотрудникам из Николаевской области, погибшим в ходе боёв в ВОВ.

Юлия Коновалова

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