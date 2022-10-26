Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника Героям ВОВ в Латвии
Демонтаж памятника. Фото © СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту демонтажа памятника воинам-защитникам в латвийском городе Лиепае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по данному факту, в рамках которой дать правовую оценку всем обстоятельствам и представить доклад", — информирует релиз.
Сообщается также, что ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в Николаеве взорвали монумент "Солдатам правопорядка", также известный как "памятник чекистам". Монумент "Солдатам правопорядка" был установлен в 1977 году в годовщину 60-летия советской милиции и посвящён сотрудникам из Николаевской области, погибшим в ходе боёв в ВОВ.