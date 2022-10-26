Часть стены рухнула: Пожарные локализовали возгорание на складе в Петербурге

Пожар на складе в посёлке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга удалось локализовать на площади 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 00:39 объявлена локализация пожара на площади 12 000 квадратных метров", — заявили в ведомстве.

Кроме того, появилась информация о том, что часть стены рухнула на загоревшемся складе. На место также прибыла передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха. Она не зафиксировала превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе.