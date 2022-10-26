Часть стены рухнула: Пожарные локализовали возгорание на складе в Петербурге
Пожар на складе в Петербурге локализован на площади 12 тысяч квадратных метров
Пожар на складе в Санкт-Петербурге. Фото © LIFE
Пожар на складе в посёлке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга удалось локализовать на площади 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В 00:39 объявлена локализация пожара на площади 12 000 квадратных метров", — заявили в ведомстве.
Кроме того, появилась информация о том, что часть стены рухнула на загоревшемся складе. На место также прибыла передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха. Она не зафиксировала превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе.
Ранее Лайф писал, что вечером 25 октября на складе в Петербурге вспыхнул мощный пожар. Возгоранию был присвоен третий (повышенный) ранг. Изначально была информация, что огнём охвачена одна тысяча квадратов, позже площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратов. К месту пожара был направлен пожарный поезд. Позднее площадь пожара увеличилась до 12 тысяч квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечено около 160 человек и 45 единиц техники. Известно, что горят строительные материалы.