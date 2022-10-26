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25 октября, 23:07

Имитировала аборт: ЕСПЧ простил феминистке давний скандал

ЕСПЧ отменил приговор феминистке, имитировавшей в 2013 году аборт на алтаре топлес

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменил решение суда во Франции, который ранее оштрафовал и приговорил к тюремному сроку феминистку, прервавшую службу в римско-католической церкви имитацией "аборта Иисуса" рядом с алтарём. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Инцидент произошёл ещё в конце 2013 года, феминистка Элоиза Бутон, раздетая по пояс, прервала рождественскую службу. На её теле были написаны различные лозунги в поддержку права женщин на аборты. Среди них была надпись "344-я шлюха", являющаяся отсылкой к открытому письму 343 французских женщин: они признались, что сделали аборт в 1971 году.

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На голове у женщины красовался терновый венок (как символ Иисуса Христа) и голубая вуаль (как символ Девы Марии). В руках у неё были куски бычьей печени, символизирующие абортированного ребёнка. Она встала перед церковным алтарём, изображая, что делает "аборт", прежде чем помочиться на землю перед прихожанами.

Украинское движение Femen, активисткой которого когда-то была Бутон, прокомментировало эту акцию, написав в соцсетях: "Рождество отменяется!"; "Элоиза только что сделала аборт эмбриона Иисуса на алтаре". После произошедшего священник церкви подал иск против феминистки. Её признали виновной в незаконной "сексуальной демонстрации" и приговорили к более чем месяцу тюремного заключения и выплате церкви двух тысяч евро. Позже Высший суд Франции оставил это наказание в силе.

Ранее Лайф писал, что в Берлине две активистки обнажили грудь перед немецким канцлером Олафом Шольцем ради фотосессии. "Бунтарки" смиренно ждали очереди в одежде, а когда она дошла до них, сорвали с себя майки и прижались к Шольцу, которого этот жест ничуть не смутил.

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Активистки украинского движения Femen объяснили мотивы "горячей фотосессии" с Шольцем

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ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Иван Косицын

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