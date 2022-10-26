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26 октября, 00:08

В США признали, что Россия выполняет обязательства по контролю за вооружениями

Пентагон: Россия уведомила США о проведении учений ядерных сил

Соединённые Штаты получили от России уведомление об учениях ядерных сил, об этом сообщил Пентагона Патрик Райдер.

Общаясь с журналистами во время брифинга для СМИ, представитель американского военного ведомства отдельно подчеркнул, что российская сторона соблюдает требования транспарентности.

"США были уведомлены. В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности", — сказал Райдер.

Он сообщил также, что Пентагон расценивает учения "Гром" как ежегодное и рутинное мероприятие, однако, все равно намеревается отслеживать их проведение.

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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская сторона по каналам Минобороны заблаговременно уведомит зарубежных партнёров о проведении стратегических ядерных учений. Таким образом он прокомментировал сообщения США о намерении РФ провести такие манёвры.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Дмитрий Алексиевич
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