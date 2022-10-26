В США признали, что Россия выполняет обязательства по контролю за вооружениями
Пентагон: Россия уведомила США о проведении учений ядерных сил
Соединённые Штаты получили от России уведомление об учениях ядерных сил, об этом сообщил Пентагона Патрик Райдер.
Общаясь с журналистами во время брифинга для СМИ, представитель американского военного ведомства отдельно подчеркнул, что российская сторона соблюдает требования транспарентности.
"США были уведомлены. В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности", — сказал Райдер.
Он сообщил также, что Пентагон расценивает учения "Гром" как ежегодное и рутинное мероприятие, однако, все равно намеревается отслеживать их проведение.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская сторона по каналам Минобороны заблаговременно уведомит зарубежных партнёров о проведении стратегических ядерных учений. Таким образом он прокомментировал сообщения США о намерении РФ провести такие манёвры.
VK / Минобороны России