Выступление американского представителя на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН только подтвердило предостережения Москвы о том, что после провокации Украины с "грязной бомбой" Россию обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации, замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

До этого представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тёрнер назвал заявления РФ о готовящейся Киевом провокации с "грязной бомбой" "ещё одним случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия". Как он отметил, это "ещё один пример бряцания ядерным оружием, которым занимается Россия".

"В отношении ситуации с "грязной бомбой" хотелось бы заявить, что делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чём у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями", — сказал Воронцов, слова которого приводит РИА "Новости".

Как утверждает дипломат, расчёт Киева и его западных покровителей заключается в том, что вслед за обвинением России в применении ядерного оружия будет раскручена антироссийская кампания с целью подрыва доверия к Москве и изоляции РФ на международной арене. По словам представителя МИД РФ, российская сторона это всё уже проходила, однако эти планы не пройдут.