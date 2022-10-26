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26 октября, 00:58

"Третья мировая началась": Ливанский журналист представил очевидное доказательство

Al Mayadeen: Размещение в Румынии дивизии "Кричащие орлы" является началом третьей мировой

Власти США давно вынашивали план третьей мировой войны, а недавнее размещение в Восточной Европе у границ Украины американской 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск "Кричащие орлы" якобы говорит о начале глобального конфликта. Такое мнение высказал ливанский обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али.

"Ответ на вопрос, когда начнётся третья мировая война, таков: она уже началась. Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ю американскую воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Речь идёт о дислокации 4700 американских солдат из её состава под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях. К тому же командир дивизии заявил о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта", — написал он в статье.

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Как полагает автор, Вашингтон и Лондон разыгрывают определённый сценарий, при реализации которого им удастся достичь ключевых целей, которые включают в себя ослабление России, Китая и Европы. Для Британии и США важна "фрагментация или ослабление РФ", а также разрушение европейской экономики, перенос промышленного и экономического капитала в Штаты, добавил Ахмад Хадж Али.

Ранее стало известно, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию Воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Её командир уже заявил о готовности зайти на территорию Украины, и его слова расходятся со всеми заявлениями американских властей о том, что их военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях в этой стране.

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Unsplash

Иван Косицын

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