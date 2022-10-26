В США назвали причину начала российской спецоперации

Запад мог предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав РФ. Такое мнение высказал ветеран войны в Ираке, обозреватель издания The New Yorker Дэн Колдуэлл.

"В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашёлся бы способ заставить её остановить боевые действия. Без этого, как считает Владимир Путин, страна сталкивается с угрозой выживанию", — отметил в материале Колдуэлл.

Как уточнил колумнист, Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности России, и поэтому Москва не может допустить посягательств на полуостров. Колдуэлл допустил, что Киев хотел бы заблокировать выход РФ в Чёрное море. По его словам, угроза исходит с Запада.

"Я могу быть неправ, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убеждённой в возможности появления вооружённой до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей", — подчеркнул обозреватель.