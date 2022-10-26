Додон раскрыл сценарий ввода в Молдавию войск НАТО

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти республики могут воспользоваться помощью Конституционного суда и в любой момент ввести войска НАТО в страну, несмотря на нейтралитет.

В интервью РИА "Новости" он напомнил, что Конституционный суд Молдавии несколько лет назад принял постановление, согласно которому статус нейтралитета "вообще не играет никакой роли".

"Там написано, что если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял", — сказал Додон.

Таким образом, полагает политик, если властям захочется воспользоваться этим вариантом, то будет проще обратиться в КС, а не затевать процедуру пересмотра конституции, на которую потребуется минимум полгода. Тем более что правящей партии в парламенте не хватит голосов, чтобы изменить основной закон, пояснил экс-президент.

"Они понимают, что народ будет категорически против. В этом случае социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено этим вторжением войск иностранного государства — и тогда власти останутся считаные часы", — заключил Додон.