Газа больше, чем нужно: Европейский энергокризис показал парадоксальный результат
Bloomberg: Европа накопила газа больше, чем способна израсходовать
Объёмы запасов газа, которые сделал Евросоюз, превосходят его потребность. Такие данные приводит Bloomberg.
Агентство утверждает, что европейские страны, чтобы заполнить хранилища газа, начали усиленно импортировать его со всего мира. И сейчас, когда европейцы ещё даже не начали пользоваться отоплением, газохранилища почти заполнены. Стоимость топлива также снизилась и составляет около трети от летнего пикового значения. Авторы публикации, впрочем, отмечают, что риски всё же сохраняются.
"Многое зависит от погоды, а резкое похолодание быстро приведёт к тому, что Европа начнёт тратить запасы. Правительства также обеспокоены угрозой новых саботажей в отношении энергетических активов, которые могут обрушить рынок", — пишет агентство.
Как полагает ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато, избыток газа в Европе можно будет наблюдать до начала декабря.
Ранее Лайф рассказывал, что отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку, это произошло впервые с момента завершения отопительного сезона в начале апреля.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer