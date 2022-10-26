Аномальные температуры: Климатолог дал прогноз на зиму, и он вряд ли порадует россиян

Какие климатические тенденции будут определять погоду предстоящей зимой, рассказал климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

По словам синоптика, этой зимой можно ожидать аномально высокую температуру воздуха на фоне тенденции к глобальному потеплению. Однако также может наблюдаться и другой климатический тренд — например, могут установиться рекордные морозы. Так, по словам Карнаухова, с точки зрения направленности к глобальному потеплению российские зимы становятся более тёплыми.

"Если говорить про Московский регион, у нас в последние годы так называемые сопливые зимы: постоянные оттепели, слякоть. Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом. Два-три года назад впервые была бесснежная зима в Московском регионе, то есть не было устойчивого снежного покрова в течение всей зимы", — сказал Карнаухов в интервью радио Sputnik.

Эксперт добавил, что тенденции, которые будут оказывать влияние на погоду зимой, могут дополнять друг друга. К примеру, одна половина зимы может быть очень тёплой, а потом не исключено наступление ужасных холодов.