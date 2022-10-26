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26 октября, 04:55

Генконсул: Тело пропавшей на Пхукете россиянки найдено в море

На таиландском острове Пхукет обнаружено тело пропавшей на прошлой неделе россиянки Елены Радченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула России в Пхукете Владимира Соснова.

"Туристическая полиция сообщила, что тело россиянки было обнаружено в море в 1 км от того места, где она заходила. Прибывшим вместе с женщиной друзьям предстоит процедура опознания", — сказал дипломат.

По словам Соснова, в полиции уверены, что это именно она: на женщине, по его словам, был купальник необычного цвета.

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Ранее сообщалось, что 53-летняя россиянка Елена Радченко вышла из гостиницы, в которой проживала на Пхукете, и не вернулась. Затем представители туристической компании сообщили о пропаже полиции и российскому генконсульству. Как сообщал Соснов, в поисках приняло участие более ста человек: полицейские, военнослужащие береговой охраны, водолазы. Были задействованы суда и вертолёты.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Alexandra Schuler

Дмитрий Алексиевич

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