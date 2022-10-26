Полёт по небу ракеты "Союз" удалось снять на видео с Земли
Жители Алтайского края наблюдали в небе полёт ракеты "Союз"
Жители Алтайского края делятся фотоснимками и видео полёта ракеты "Союз", стартовавшей ночью, 26 октября, с космодрома Байконур. Ракета с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-21" стартовала в 03:20 по московскому времени.
Момент пролёта ракеты по небу. Видео © LIFE
Пользователи, ставшие свидетелями пролёта "Союза", впечатлились увиденным. В комментариях они отмечают, что зрелище невероятно красивое, да к тому же небо, как по заказу, выдалось чистым. Очевидцы сошлись во мнении, что зрелище вышло по-настоящему эффектным.
Тем временем, управление ГОЧСиПБ Республики Алтай информирует, что падение отделяющихся частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе. Впрочем, топливо, которое используется в "Союзе", куда менее токсично и сгорает в атмосфере, чем гептил, которым заправляют "Протоны".
Напомним, ракета "Союз-2.1а" стартовала с грузовым кораблём "Прогресс МС-21", который отправится к Международной космической станции. Грузовик уже выведен на орбиту, он доставит на МКС свыше 2,5 тонны грузов.
LIFE