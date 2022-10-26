В США предупредили, чем для Зеленского обернутся нападки на Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки со стороны Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь. Таким мнением поделился обозреватель National Review Бобби Миллер.

"Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение относительно дальнейшего увеличения помощи Украине", — написал он в материале.

Как утверждает автор статьи, украинский лидер и его правительство растрачивают доверие, когда "погружаются в мутные воды внутренней политики других стран". Колумнист добавил, что подобное "грубое поведение" Зеленского лишний раз подчёркивает доводы его критиков на Западе.

"В будущем нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнёров", — предположил Миллер.