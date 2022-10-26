В США предупредили, чем для Зеленского обернутся нападки на Израиль
NR: Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за претензий к Израилю
Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки со стороны Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь. Таким мнением поделился обозреватель National Review Бобби Миллер.
"Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение относительно дальнейшего увеличения помощи Украине", — написал он в материале.
Как утверждает автор статьи, украинский лидер и его правительство растрачивают доверие, когда "погружаются в мутные воды внутренней политики других стран". Колумнист добавил, что подобное "грубое поведение" Зеленского лишний раз подчёркивает доводы его критиков на Западе.
"В будущем нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнёров", — предположил Миллер.
Ранее Лайф писал, что глава Минобороны Израиля Бени Ганц отказал украинскому коллеге Алексею Резникову в поставках оружия. В ходе телефонных переговоров Ганц обратил внимание на оперативные ограничения, с которыми столкнулся Иерусалим. Лайф также напоминает, что Зеленский пожаловался, что Израиль не содействует защите воздушного пространства Украины. Политик уточнил, что Киеву помогают многие демократические страны, а также отметил, что у Украины пока "нет своего "Железного купола".
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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky