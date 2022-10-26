"Пробивают, но не оплачивают": Покупателей предупредили об обмане на кассах самообслуживания

Некоторые граждане используют кассы самообслуживания для хищения товаров. Что это за способ, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам, недобросовестные покупатели сканируют продукты, имитируют оплату банковской картой. После этого злоумышленники просто уходят из магазина, оставляя незакрытый чек. Эксперт предупредил, что в итоге проблема может переложиться на следующего покупателя.

"Если в чеке будут обнаружены лишние товары, необходимо обратиться к администрации. Работник администрации вместе со службой безопасности проверит данные с камер видеонаблюдения и произведёт возврат излишне уплаченных средств", — посоветовал Соловьёв в беседе с агентством "Прайм".

Специалист также призвал сохранять бдительность: внимательно проверять наличие незакрытых чеков, а после оплаты сверяться с перечнем покупок.