Эксперт Лайфа развенчала пять "страшилок" о последствиях фитнес-тренировок для организма

Фитнес-блогер Мария Лёгенькая опровергла пять главных мифов о последствиях тренировок. И самый первый из них гласит, что большие веса сделают человека качком. В беседе с Лайфом специалист напомнила, что женщины часто боятся из-за этого заниматься с большими весами, а вот мужчины, наоборот, стремятся к этому

Лёгенькая предположила, что эта "страшилка", вероятно, появилась из-за того, что тяжёлая атлетика очень популярна среди бодибилдеров и тех, кто стремится к наращиванию мышечной массы. На самом деле, силовые тренировки – важная составляющая любой фитнес-программы. Именно они помогают сохранить массу и функциональность костей скелета, что является прямой профилактикой остеопороза.

"Правильные" тяжести отлично тренируют сердце, суставы, связки, ускоряют метаболизм и улучшают осанку. К тому же, женская гормональная система не способствует набору мышечной массы, поэтому шанс "случайно" перекачаться равен нулю", — сказал блогер.

Второй миф гласит, что силовые тренировки противопоказаны людям в возрасте — как полагает собеседник Лайфа, это, пожалуй, самая вредная "страшилка" в обзоре. Дело в том, что силовые тренировки — эффективное средство для профилактики такого возрастного состояния, как саркопения. Саркопения — это возрастное дегенеративное изменение мышечной и костной ткани. В результате теряется силу рук, снижается тонус мышц и подвижность суставов, пояснила Лёгенькая.

"Кроме прямого воздействия на мышцы и кости, силовые тренировки помогают улучшить гормональный фон, снизить процент жировой ткани, повысить выносливость, улучшить общее состояние организма. Силовые тренировки очень полезны в пожилом возрасте, но только под присмотром опытного тренера и после полного медицинского обследования", — рассказала она.

Согласно третьему мифу, бег убивает колени. Как отметила эксперт, эта "страшилка" существует в двух вариантах. По одной версии, вреден только бег по асфальту, а беговая дорожка, наоборот, полезна. По второй — бег вреден в любом проявлении. Однако, по словам тренера, многолетние научные исследования этого не подтвердили, и даже доказали обратное.

"Учёные пришли к выводу, что бег не только не убивает колени, но и может способствовать оздоровлению коленного сустава и предотвращению развития таких заболеваний, как артрит и остеопороз. Бег полезен не только молодым, но и пожилым людям, и людям с избыточной массой тела. Весь секрет — в правильном выборе тактики, объёма тренировки и экипировки", — поделилась Лёгенькая.

Четвёртый миф таков: если перестать тренироваться, мышцы превратятся в жир. Блогер утверждает, что эта "страшилка" обязана своим появлением некоторому оптическому обману — когда человек, регулярно занимавшийся фитнесом, перестаёт по какой-то причине это делать, его тело претерпевает естественные изменения. Объём мышечной массы становится меньше, а жировой, наоборот, – больше.

Но на самом деле, как отметила специалист, жировая и мышечная ткань – совершенно разные системы. Мышцы расходуют энергию, а жировые клетки её запасают. Просто в условиях снижения спроса на "топливо" со стороны мышц, жировые клетки растут особенно быстро при наличии избыточного количества калорий, получаемых с пищей.

Пятый миф пугает тех, кто планирует заниматься дома. Эта "страшилка" предполагает, что заниматься дома небезопасно. И в этом есть доля правды, заметила Лёгонька, ведь всё зависит от того, чем заниматься. Тем не менее, по словам блогера, домашние тренировки чаще всего не приносят ни вреда, ни пользы, поскольку любая фитнес-программа строится исходя из целей, которых необходимо достичь.

"Это не всегда похудение. Целью может быть, например, необходимость проработать определённые группы мышц или добиться определённых показателей. Кроме целей, правильная фитнес-программа учитывает и особенности здоровья. Поэтому, разработать программы лучше, всё-таки, с тренером, а вот заниматься, если условия позволяют, можно и дома", — подытожила Лёгенькая.