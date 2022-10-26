"Аж руки тряслись": Взрыв на Крымском мосту осчастливил украинского тюремщика

Украинский надзиратель, работающий в месте содержания военнопленных, испытал восторг от теракта на Крымском мосту: он не сомневался, что диверсию устроил Киев. Об этом рассказал Алексей Шалыгин, сержант ДНР, вернувшийся из украинского плена.

"У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлёб рассказывает", — описал Шалыгин ситуацию в беседе с РИА "Новости".