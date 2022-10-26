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26 октября, 04:00

"Аж руки тряслись": Взрыв на Крымском мосту осчастливил украинского тюремщика

Бывший пленный рассказал о восторге украинского надзирателя от взрыва на Крымском мосту

Украинский надзиратель, работающий в месте содержания военнопленных, испытал восторг от теракта на Крымском мосту: он не сомневался, что диверсию устроил Киев. Об этом рассказал Алексей Шалыгин, сержант ДНР, вернувшийся из украинского плена.

"У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлёб рассказывает", описал Шалыгин ситуацию в беседе с РИА "Новости".

За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении

За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении

Как рассказал сержант, старший надзиратель зашёл в камеру и начал показывать видео пленным. Он не сомневался, что подрыв был организован Украиной. В тот момент украинский служащий считал, что это сработала не бомба, а был удар ракетой.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Сперва под арест были взяты пятеро из них, затем в СИЗО поместили ещё троих.

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ТАСС / AP Photo

Юлия Коновалова

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