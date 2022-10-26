"Аж руки тряслись": Взрыв на Крымском мосту осчастливил украинского тюремщика
Бывший пленный рассказал о восторге украинского надзирателя от взрыва на Крымском мосту
Украинский надзиратель, работающий в месте содержания военнопленных, испытал восторг от теракта на Крымском мосту: он не сомневался, что диверсию устроил Киев. Об этом рассказал Алексей Шалыгин, сержант ДНР, вернувшийся из украинского плена.
"У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлёб рассказывает", — описал Шалыгин ситуацию в беседе с РИА "Новости".
Как рассказал сержант, старший надзиратель зашёл в камеру и начал показывать видео пленным. Он не сомневался, что подрыв был организован Украиной. В тот момент украинский служащий считал, что это сработала не бомба, а был удар ракетой.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Сперва под арест были взяты пятеро из них, затем в СИЗО поместили ещё троих.
Новости
"Пробивают, но не оплачивают": Покупателей предупредили об обмане на кассах самообслуживания
сегодня в 03:41
"Сигнал для Путина": После письма Байдену о переговорах с Россией Киев забил тревогу
сегодня в 03:26
Эксперт Лайфа развенчала пять "страшилок" о последствиях фитнес-тренировок для организма
сегодня в 03:15
ТАСС / AP Photo