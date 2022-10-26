Стало известно, как часто и на сколько дней россияне берут больничные

Около 30% россиян признались, что в их организациях не приветствуют оформление больничного листа. Ещё 15% респондентов при недомогании рекомендуют переходить на удалённый режим работы. В компаниях, в которых работает чуть более трети (37%) опрошенных, принято брать больничный при любых симптомах болезни. Таковы результаты опроса компании "Росгосстрах" и банка "Открытие". Лайф ознакомился с полученными данными.

В ходе исследования удалось выяснить, что делают отечественные компании в случае болезни сотрудников: 44% запрещают приходить на работу при наличии симптомов заболевания; 25% требуют обязательно выходить в офис, если не оформлен больничный; 18% разрешают приходить на работу при недомоганиях, если тест на ковид отрицательный.

Около трети работающих россиян (36%) берут официальный больничный только раз в год, ещё 29% — примерно раз в полгода, а 28% официально болеют реже, чем раз в год. Более половины респондентов (60%) в среднем проводят на больничном от пяти до десяти дней, а каждый третий (33%) — от трёх до пяти дней. Берут больничный более чем на десять дней лишь 8% россиян. При этом 73% респондентов берут больничный при повышенной температуре, а каждый пятый опрошенный — только при очень тяжёлом течении болезни.

Как рассказала замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова, после пандемии ковида в компаниях стали часто использовать смешанный график — посещение офиса и удалённый режим работы. С появлением возможности работать дистанционно при недомогании сотрудники могут продолжить работать из дома, не теряя при этом в заработке.

"Страховые компании предлагают лечиться дистанционно, без посещения врача, с помощью сервисов телемедицины. Например, с нашим полисом "Доктор онлайн" клиенты могут в удобное для них время получить помощь терапевта или профильного специалиста и оперативно начать лечение. Если во время консультации врачу потребуются результаты осмотра или других анализов, он подскажет, куда обратиться и какие исследования провести", — подчеркнула эксперт.