На мусоросортировочном заводе в Чите нашли боевые патроны и учебную мину

В Чите работники мусоросортировочного завода нашли боевые патроны и учебную мину среди отходов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оператора "Олерон+".

"На прошлой неделе была обнаружена учебная мина среди мусора на предприятии по сортировке отходов в Чите. На прошлой неделе было найдено 200 боевых патронов, патроны для ракетницы и учебная граната", — говорится в публикации канала.