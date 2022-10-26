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26 октября, 04:47

На мусоросортировочном заводе в Чите нашли боевые патроны и учебную мину

В Чите работники мусоросортировочного завода нашли боевые патроны и учебную мину среди отходов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оператора "Олерон+".

"На прошлой неделе была обнаружена учебная мина среди мусора на предприятии по сортировке отходов в Чите. На прошлой неделе было найдено 200 боевых патронов, патроны для ракетницы и учебная граната",говорится в публикации канала.

Четыре снаряда времён ВОВ нашли в десятках метров от жилых домов в Москве

Четыре снаряда времён ВОВ нашли в десятках метров от жилых домов в Москве

Предметы нашёл подсобный рабочий, после чего рассказал о находке мастеру. По инструкции все работы на производстве были остановлены, обесточено оборудование и эвакуированы сотрудники. На место прибыли оперативные службы, территорию оцепили.

Ранее Лайф рассказал, что москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина вызвал на место сотрудников МЧС. Один из жильцов дома сообщил, что снаряд мог пролежать в доме два года.

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Telegram / Олерон+

Юлия Коновалова

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