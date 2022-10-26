Евросоюзу после октября предрекли мрачное будущее

Евросоюз ждёт настоящее испытание после начала отопительного сезона, такой прогноз даёт обозреватель китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжэн Тао.

"Экономические перспективы еврозоны становятся всё мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнётся после октября. В это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии", — пишет публицист.

По мнению Тао, "пляска под дудку Америки" не соответствует интересам Европы, а антироссийские санкций в итоге обернулись против ЕС. Европейский энергетический кризис снизил конкурентоспособность промышленности, сократил производство, увеличил уровень инфляции и замедлил темпы роста экономики.

В результате, отмечает автор, блок вынужден закупать СПГ у США по цене в четыре раза выше внутренней, что можно назвать "актом самоубийства". По этой причине в странах Евросоюза происходит раскол из-за нежелания "жертвовать собой". Многие европейцы признают, что "устали от Украины", резюмирует обозреватель.