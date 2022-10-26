В США усомнились в способности премьера Риши Сунака спасти Великобританию
NYT: Миллионер Сунак не спасёт Британию из-за глубокой отрешённости от обыденной жизни
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак не в состоянии спасти страну из-за отрешённости от привычной жизни страны. Такое мнение высказали обозреватели New York Times.
"В начале своего пребывания на посту премьера одно кажется гарантированным: Сунак, спаситель консерваторов, не спасёт страну", — сказано в статье.
Авторы подчеркнули, что британцы в условиях нынешнего кризиса нуждаются в "сострадательном лидере", в то время как Сунак слишком оторван от страны. В качестве примера привели случай, произошедший весной этого года. Тогда премьер устроил фотосессию на заправке, чтобы продемонстрировать деятельность в качестве министра финансов.
Позже выяснилось, что простенькая "киа" принадлежала не ему, а затем политик ещё больше "опозорил себя", не справившись с бесконтактной оплатой. Журналисты указали, что "лучшей инсценировки отрешённости Сунака от обыденной жизни и быть не могло".
Напомним, 25 октября экс-министр финансов Британии Риши Сунак официально вступил в должность премьера Британии после аудиенции у Карла III. Новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии, по версии газеты The Sunday Times, вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны.
ТАСС / Kirsty Wigglesworth