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26 октября, 05:28

В США заявили о намерении Макрона унизить Шольца

Politico: Макрон унизит Шольца, если откажет в совместной пресс-конференции

Президент Франции Эмманюэль Макрон унизит канцлера ФРГ Олафа Шольца в случае отказа в совместной пресс-конференции в Париже, передаёт Politico. О мероприятии сообщал Берлин, однако позже Елисейский дворец опроверг планы.

Как пишет издание, в настоящее время у политиков настолько напряжённые отношения, что они спорят даже из-за планов совместного общения с журналистами. Причём, если информация подтвердится, это станет "большим оскорблением для Шольца".

"Ссора из-за медиашоу — это лишь последний эпизод углубляющегося конфликта между двумя крупнейшими державами ЕС", — указывается в материале.

Как пишет Politico, отказ в проведении пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — это политическая тактика, которая обычно используется как некий упрёк. Например, так сделал Шольц с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, когда тот посетил Берлин.

В Кремле раскрыли, почему Путин стал реже общаться с Шольцем и Макроном

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пришёл в ярость из-за решения канцлера Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку энергетической сферы Германии. Французский лидер был настолько зол, что даже отменил запланированную встречу с немецким коллегой. Как сказано в материале, это является показателем растущего разрыва между государствами Евросоюза в энергетической и военной сферах.

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ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Николь Вербер

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