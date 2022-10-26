В США заявили о намерении Макрона унизить Шольца

Президент Франции Эмманюэль Макрон унизит канцлера ФРГ Олафа Шольца в случае отказа в совместной пресс-конференции в Париже, передаёт Politico. О мероприятии сообщал Берлин, однако позже Елисейский дворец опроверг планы.

Как пишет издание, в настоящее время у политиков настолько напряжённые отношения, что они спорят даже из-за планов совместного общения с журналистами. Причём, если информация подтвердится, это станет "большим оскорблением для Шольца".

"Ссора из-за медиашоу — это лишь последний эпизод углубляющегося конфликта между двумя крупнейшими державами ЕС", — указывается в материале.

Как пишет Politico, отказ в проведении пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — это политическая тактика, которая обычно используется как некий упрёк. Например, так сделал Шольц с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, когда тот посетил Берлин.