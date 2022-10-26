Росавиация продлила ограничения для 11 аэропортов России до 3 ноября

Авиавласти продлили режим ограничений для 11 аэропортов юга и центра России до 3 ноября. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Росавиации.

Так, новые ограничения будут действовать до 3 ноября 2022 года. Распространяется режим по-прежнему на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные авиагавани страны работают как и прежде.