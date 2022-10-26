В Туве неизвестные попытались поджечь военкомат
Неизвестные попытались поджечь военкомат в городе Кызыле Республики Тыва. По данным телеграм-канала SHOT, злоумышленники бросили в здание бутылки с зажигательной смесью: на месте найдены осколки, маски и тряпка, пропитанная жидкостью.
Всё произошло сегодня примерно в два часа ночи. В комиссариате на улице Рабочей в Кызыле загорелось окно, о чём своевременно сообщил 60-летний сторож. Огонь распространился лишь на два квадратных метра, его быстро потушили.
Кроме сторожа здание охраняли ещё двое полицейских. Также известно, что пожарная сигнализация комиссариата была неисправна.
Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде неизвестные пытались заставить 16-летнюю девушку поджечь военкомат в качестве отработки за украденные наркотики. Чтобы подготовить несовершеннолетнюю к преступлению, дилер свёл её с двумя четверокурсниками филиала Самарского государственного университета путей сообщения. Они должны были научить закладчицу готовить коктейли Молотова и рассказать, как незаметно проникнуть на объект и покинуть его.
ТАСС / Владимир Гердо