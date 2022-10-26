ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 06:57
3929

Рогозин раскрыл детали поездки на передовую

Рогозин заявил, что побывал в Донбассе с гуманитарной целью

Отправившийся в зону специальной военной операции бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с позывным Космос рассказал о своей поездке. По его словам, он прибыл в Донецкую Народную Республику с гуманитарной целью, чтобы лично передать помощь российским бойцам.

"Я находился в ДНР в течение недели. Цель поездки — это прежде всего сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который ко мне обратился напрямую. Эта помощь собрана за счёт личных средств — моих и двух моих друзей", — приводит его слова ТАСС.

Рогозин рассказал, что в ходе поездки посетил ряд добровольческих частей Донбасса, с командирами которых знаком уже довольно давно, а также добавил, что работа с подразделениями участников СВО "поставлена на системную и постоянную основу".

Отправившийся в зону СВО Рогозин взял позывной Космос
Отправившийся в зону СВО Рогозин взял позывной Космос

Напомним, 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". В Кремле заявляли, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе Рогозина, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что экс-глава "Роскосмоса" вскоре "займёт своё место в строю". В конце октября Рогозин сообщил, что доставил в Донецк зимнее обмундирование для защитников Донбасса, и подтвердил, что находится в зоне спецоперации.

BannerImage

Telegram / РОГОZИН

Николь Вербер
  • Новости
  • Дмитрий Рогозин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar