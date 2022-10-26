Рогозин раскрыл детали поездки на передовую
Рогозин заявил, что побывал в Донбассе с гуманитарной целью
Отправившийся в зону специальной военной операции бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с позывным Космос рассказал о своей поездке. По его словам, он прибыл в Донецкую Народную Республику с гуманитарной целью, чтобы лично передать помощь российским бойцам.
"Я находился в ДНР в течение недели. Цель поездки — это прежде всего сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который ко мне обратился напрямую. Эта помощь собрана за счёт личных средств — моих и двух моих друзей", — приводит его слова ТАСС.
Рогозин рассказал, что в ходе поездки посетил ряд добровольческих частей Донбасса, с командирами которых знаком уже довольно давно, а также добавил, что работа с подразделениями участников СВО "поставлена на системную и постоянную основу".
Напомним, 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". В Кремле заявляли, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе Рогозина, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что экс-глава "Роскосмоса" вскоре "займёт своё место в строю". В конце октября Рогозин сообщил, что доставил в Донецк зимнее обмундирование для защитников Донбасса, и подтвердил, что находится в зоне спецоперации.
Telegram / РОГОZИН