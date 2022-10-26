Рогозин раскрыл детали поездки на передовую

Отправившийся в зону специальной военной операции бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с позывным Космос рассказал о своей поездке. По его словам, он прибыл в Донецкую Народную Республику с гуманитарной целью, чтобы лично передать помощь российским бойцам.

"Я находился в ДНР в течение недели. Цель поездки — это прежде всего сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который ко мне обратился напрямую. Эта помощь собрана за счёт личных средств — моих и двух моих друзей", — приводит его слова ТАСС.