Госдума 27 октября изучит проект обращения к другим странам о Конвенции по биооружию
Госдума рассмотрит 27 октября проект обращения к парламентам других стран об усилении выполнения Конвенции о биологическом оружии. С такой инициативой выступила вице-спикер Думы Ирина Яровая.
"Яровая в ходе экспертного совещания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, 25 октября предложила подготовить совместное обращение палат Парламента России к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", — указано на сайте ГД РФ.
Ранее Минобороны России сообщало, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу различных биологических лабораторий на территории Украины. Ряд стран в ООН, в числе которых РФ, Китай, Белоруссия, призвали задействовать механизм, предусмотренный статьёй 6 Конвенции о биологическом оружии по отношению к США. А Москва также пожаловалась в СБ ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрете биооружия.
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