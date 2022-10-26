Госдума 27 октября изучит проект обращения к другим странам о Конвенции по биооружию

Госдума рассмотрит 27 октября проект обращения к парламентам других стран об усилении выполнения Конвенции о биологическом оружии. С такой инициативой выступила вице-спикер Думы Ирина Яровая.

"Яровая в ходе экспертного совещания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, 25 октября предложила подготовить совместное обращение палат Парламента России к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", — указано на сайте ГД РФ.