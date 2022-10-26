Mercedes-Benz намерен уйти из РФ и продать доли в российских "дочках"

Автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о решении уйти из РФ и продать доли в российских "дочках" локальному инвестору, сообщило Министерство промышленности и торговли РФ.

Новым владельцем российских подразделений Mercedes-Benz станет "Автодом", который сможет привлекать и другие компании в качестве партнёров для совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово. При этом Минпромторг РФ окажет помощь в подборе технологического партнёра.

"В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции. После завершения всех согласований новый владелец <...> сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке", — заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.