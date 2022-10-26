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26 октября, 07:39

Минцифры РФ возобновило аккредитацию IT-компаний

Минцифры объявило о возобновлении ведения реестра аккредитованных IT-компаний. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Минцифры России.

"Минцифры возобновило аккредитацию IТ-компаний", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр, восемь компаний уже получили аккредитацию. Трём заявителям отказали по нескольким причинам: нулевая выручка, размер зарплаты ниже среднемесячной и отсутствие согласия на раскрытие налоговой тайны.

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Ранее Правительство РФ утвердило новое положение об аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры до 1 ноября должно утвердить список видов деятельности, которую могут вести IT-компании, а до 1 декабря — регламент предоставления аккредитации таким организациям.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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