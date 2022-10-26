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26 октября, 08:46

ВСУ превращают Запорожье в новую "Азовсталь", считают власти региона

Балицкий: Запорожье превращается в укрепрайон наподобие Мариуполя и "Азовстали"

Из Запорожья и его промышленных предприятий создают такие же укрепрайоны, как в Мариуполе и на "Азовстали", заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.

"Запорожье превращают во что-то подобное Мариуполю, и там на данный момент достаточно большое количество наёмников. <…> То, что делают в промзонах укрепрайоны, это точно так же подтверждается", — указал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в регионе тысячи наёмников, которые воюют на стороне Украины и базируются в зоне завода "АвтоЗАЗ" на левой стороне реки.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ готовятся к новому наступлению и уже начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении. Как рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, перебросив военных с Харьковского направления в Днепропетровск, ВСУ отправили их большую часть на Херсонское и Запорожское направления — в районы Орехова и Гуляйполя с перспективой удара по городам Васильевка и Пологи.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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