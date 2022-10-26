ВСУ превращают Запорожье в новую "Азовсталь", считают власти региона

Из Запорожья и его промышленных предприятий создают такие же укрепрайоны, как в Мариуполе и на "Азовстали", заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.

"Запорожье превращают во что-то подобное Мариуполю, и там на данный момент достаточно большое количество наёмников. <…> То, что делают в промзонах укрепрайоны, это точно так же подтверждается", — указал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в регионе тысячи наёмников, которые воюют на стороне Украины и базируются в зоне завода "АвтоЗАЗ" на левой стороне реки.