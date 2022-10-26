В загородном доме Ксении Собчак в Подмосковье проходят обыски

В загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье идут обыски. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, оперативники нагрянули к Собчак после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов стал фигурантом уголовного дела.

"У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан её коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет", — уточнил собеседник агентства.