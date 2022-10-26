В загородном доме Ксении Собчак в Подмосковье проходят обыски
В загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье идут обыски. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, оперативники нагрянули к Собчак после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов стал фигурантом уголовного дела.
"У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан её коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет", — уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Кирилла Суханова задержали в Москве в ночь на 25 октября. Сама Собчак в своём телеграм-канале писала, что её коммерческий директор с утра не вышел на связь, а после подтвердила информацию, что Суханова задержали по уголовному делу о вымогательстве. Обвинения против члена своей команды она назвала "бредом, смехом и нонсенсом".
ТАСС / Андрей Епихин