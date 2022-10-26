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26 октября, 08:32

Но если есть в кармане пачка сигарет: Депутат на учениях показал необычный способ подрыва танка

Депутат Веклич на пачке сигарет показал, как мобилизованные отрабатывают "подрыв" танка

Депутат райсобрания Карталинского района Челябинской области, председатель местного отделения "Боевого братства" и ветеран войны в Афганистане Василий Веклич показал на видео, как в тренировочных окопах обучают "подрыву" танков. Для этого он использовал пачку сигарет. Кадры публикует в YouTube издание "Карталинская новь".

Челябинский депутат Василий Веклич показал с помощью пачки сигарет, как подрывать танки. Видео © VK / 74.RU | Новости Челябинска

"Итак, Васеньке поставлена боевая задача подорвать вражеский танк пачкой сигарет. Мы его наблюдаем, делаем засаду. Подбили", — говорит он.

Видео Веклич записал в рамках боевой подготовки перед отправкой на спецоперацию. Сам депутат отбыл добровольцем на фронт 23 октября, а заявку подал в начале месяца. По его словам, для участия в СВО у него есть необходимый опыт, а сам он не может оставаться в стороне.

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Обложка ©

VK / 74.RU | новости Челябинска

Ирина Фальке

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