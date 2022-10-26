НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 08:24

Под завалами на месте падения самолёта в Иркутске нашли живой третью собаку

<p>Собака, найденная на месте падения самолёта в Иркутске. Обложка © LIFE</p>

Собака, найденная на месте падения самолёта в Иркутске. Обложка © LIFE

В Иркутске из-под завалов дома, разрушенного из-за падения самолёта, нашли третью собаку. Хозяева уже потеряли всякую надежду и были уверены, что больше никогда не увидят своего питомца, однако спустя сутки, 24 октября, произошло настоящее чудо. Об этом Лайфу сообщил источник.

Собаки хозяев дома, на который упал самолёт в Иркутске. Фото © LIFE

Собаки хозяев дома, на который упал самолёт в Иркутске. Фото © LIFE

Как сегодня стало известно, дежурившие на месте сотрудники МЧС услышали лай четвероногого по кличке Биг и тут же вызвали полицию. В итоге спасателям удалось найти живую и невредимую собаку, которую сразу же передали хозяевам. Говорят, Биг чувствует себя довольно хорошо, вот только немного исхудал, но уже начал уплетать лакомства и набирать вес.

Рухнул на дом: Названы две основные версии падения Су-30 в Иркутске

Рухнул на дом: Названы две основные версии падения Су-30 в Иркутске

Напомним, 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два лётчика. Дочь хозяев разрушенного дома рассказывала Лайфу о первых минутах после авиакатастрофы. Девушка также уточняла, что с её родителями жили и животные, в том числе и овчарка, которую все считали погибшей.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров