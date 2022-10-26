Под завалами на месте падения самолёта в Иркутске нашли живой третью собаку

В Иркутске из-под завалов дома, разрушенного из-за падения самолёта, нашли третью собаку. Хозяева уже потеряли всякую надежду и были уверены, что больше никогда не увидят своего питомца, однако спустя сутки, 24 октября, произошло настоящее чудо. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как сегодня стало известно, дежурившие на месте сотрудники МЧС услышали лай четвероногого по кличке Биг и тут же вызвали полицию. В итоге спасателям удалось найти живую и невредимую собаку, которую сразу же передали хозяевам. Говорят, Биг чувствует себя довольно хорошо, вот только немного исхудал, но уже начал уплетать лакомства и набирать вес.