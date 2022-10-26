Под завалами на месте падения самолёта в Иркутске нашли живой третью собаку
Собака, найденная на месте падения самолёта в Иркутске. Обложка © LIFE
В Иркутске из-под завалов дома, разрушенного из-за падения самолёта, нашли третью собаку. Хозяева уже потеряли всякую надежду и были уверены, что больше никогда не увидят своего питомца, однако спустя сутки, 24 октября, произошло настоящее чудо. Об этом Лайфу сообщил источник.
Собаки хозяев дома, на который упал самолёт в Иркутске. Фото © LIFE
Как сегодня стало известно, дежурившие на месте сотрудники МЧС услышали лай четвероногого по кличке Биг и тут же вызвали полицию. В итоге спасателям удалось найти живую и невредимую собаку, которую сразу же передали хозяевам. Говорят, Биг чувствует себя довольно хорошо, вот только немного исхудал, но уже начал уплетать лакомства и набирать вес.
Напомним, 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два лётчика. Дочь хозяев разрушенного дома рассказывала Лайфу о первых минутах после авиакатастрофы. Девушка также уточняла, что с её родителями жили и животные, в том числе и овчарка, которую все считали погибшей.