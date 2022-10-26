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26 октября, 08:07

Россиян призвали не выкладывать фото мобилизованных в соцсети

В Пермском крае попросили не выкладывать фото мобилизованных в соцсети

Мобилизованных россиян, участников спецоперации и членов их семей просят не размещать в Сети фотографии с призывниками, так как спецслужбы Запада и Украины используют данную информацию. Об этом сообщило Министерство безопасности региона в телеграм-канале.

"Программы распознавания лиц позволяют найти аккаунты мобилизованных и их близких в соцсетях. В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России", — пояснило ведомство.

Если есть необходимость публиковать фото, то следует ретушировать лица, однако самый оптимальный вариант — вообще не выкладывать снимки, где на военных нет балаклав. Иначе под угрозой оказываются не только сами призывники, но и их родственники, предупредили в министерстве. Там добавили, что также не следует доверять сторонним информационным ресурсам о мобилизации и всегда обращаться к достоверным источникам: "Объясняем.рф", "Мывместе.рф", "Пермский край. Помощь здесь" и ОНФ.

Как выглядит повестка при частичной мобилизации и почему её путают с обычной

Как выглядит повестка при частичной мобилизации и почему её путают с обычной

Ранее Лайф писал, что мошенники не перестают обманывать россиян, а с объявлением частичной мобилизации в их прицел попали граждане, желающие избежать службы. Аферисты завлекают потенциальных жертв большим числом якобы успешно решённых ситуаций. За помощь в уклонении от призыва просят сотни тысяч рублей.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Татьяна Миссуми

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