Россиян призвали не выкладывать фото мобилизованных в соцсети

Мобилизованных россиян, участников спецоперации и членов их семей просят не размещать в Сети фотографии с призывниками, так как спецслужбы Запада и Украины используют данную информацию. Об этом сообщило Министерство безопасности региона в телеграм-канале.

"Программы распознавания лиц позволяют найти аккаунты мобилизованных и их близких в соцсетях. В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России", — пояснило ведомство.

Если есть необходимость публиковать фото, то следует ретушировать лица, однако самый оптимальный вариант — вообще не выкладывать снимки, где на военных нет балаклав. Иначе под угрозой оказываются не только сами призывники, но и их родственники, предупредили в министерстве. Там добавили, что также не следует доверять сторонним информационным ресурсам о мобилизации и всегда обращаться к достоверным источникам: "Объясняем.рф", "Мывместе.рф", "Пермский край. Помощь здесь" и ОНФ.