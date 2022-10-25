Милохин отказался выступать в "Ледниковом периоде", кинул Медведеву и укатил в Дубай

Блогер Даня Милохин после двух выпусков нового сезона "Ледникового периода" неожиданно заявил, что больше не намерен участвовать в шоу. Тиктокер, выступавший в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, улетел в ОАЭ отдыхать в компании Дины Саевой. Милохин записал обращение к подписчикам, в котором объяснил своё поведение, и извинился.

"К сожалению, я покинул данное шоу. Почему? Потому что я просто устал, я не знаю, у меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему я это делаю. Я считаю, нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то делать его нет смысла, вот так. Надеюсь, вы меня поймёте, всех люблю", — заявил Даня, заметив, что подводить никого не хотел, но не может уступать своему сердцу.

Тиктокер Даня Милохин покинул "Ледниковый период" и улетел из России. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

В Сети тут же принялись гадать, искреннее ли признание Милохина или за ним стоит попытка привлечь внимание зрителей к программе. "Скоро будет никому не нужен. Почему они этого не понимают?", "Обосрался в очередной раз 💩Продюсер скоро деньжата заберёт, и останется Милохин под забором", "Правильно тебя Женя заблокировала", "Жене Медведевой ещё один жизненный урок прилетел. Зря она тебе доверяла, ты этого не заслуживаешь", "Это подстава, эгоизм и неуважение к зрителям. Тебя все любят и смотрят, а ты просто устал… Это ведь работа! Все мы устаём! Но бросать партнёра и зрителей — просто капец! Полное разочарование… не ожидала… Как можно вот так всё бросить и наплевать?!😢" — написали комментаторы.

Отвечать на вопросы разгневанных подписчиков блогер не спешит — досуг в Дубае расписан по минутам, ведь отдыхать — не работать.