"Неподготовленный не выдержит": Сбежавший в США внук Пугачёвой Никита Пресняков пожаловался на прессинг
Сын артистов Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита Пресняков рассказал о давлении, которое на него оказывают. Откровения певца прозвучали в рутуб-шоу Стаса Ярушина "МузЛофт". По словам внука Примадонны, с детства быть на виду у публики — не всегда плюс, ведь тебя не воспринимают отдельно от звёздных родственников, а некоторые вообще сомневаются в твоём таланте.
"Если мне с кем-нибудь поменяться местами, то неподготовленный человек этого не выдержит. Треснет что-то", — пояснил Никита Пресняков. И признался: прежде чем научиться справляться с давлением, пришлось проделать "большой сложный путь". "Кто бы что ни говорил, если ты веришь в своё дело, ты просто его делаешь и не обращаешь ни на что внимания", — добавил музыкант.
Поклонники поддержали Преснякова: "Никита, держись!!! ✊✊✊", "Пусть у тебя всё хорошо будет!! Внуки за бабок не в ответе!! Не травите хорошего парня", "То, что вы делаете, это только ваша заслуга, ваш неимоверный труд, талант и харизма. А главное — любовь к тому, что делаете. Никогда не останавливайтесь. Продолжайте развиваться во всех направлениях. Только удачи!!!!!!!!!!". Но без хейтерских комментов не обошлось: "Кому щас легко", "Треснуть может только хлебало. У Пресного оно, похоже, треснуло — от наглости, зажрался. Нам бы твои проблемы".