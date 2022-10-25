"Неподготовленный не выдержит": Сбежавший в США внук Пугачёвой Никита Пресняков пожаловался на прессинг

Сын артистов Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита Пресняков рассказал о давлении, которое на него оказывают. Откровения певца прозвучали в рутуб-шоу Стаса Ярушина "МузЛофт". По словам внука Примадонны, с детства быть на виду у публики — не всегда плюс, ведь тебя не воспринимают отдельно от звёздных родственников, а некоторые вообще сомневаются в твоём таланте.

"Если мне с кем-нибудь поменяться местами, то неподготовленный человек этого не выдержит. Треснет что-то", — пояснил Никита Пресняков. И признался: прежде чем научиться справляться с давлением, пришлось проделать "большой сложный путь". "Кто бы что ни говорил, если ты веришь в своё дело, ты просто его делаешь и не обращаешь ни на что внимания", — добавил музыкант.