6 ароматов и запахов, которые привлекают в жизнь деньги, счастье и любовь

Обустраивая дом или украшая его декором, люди часто забывают про запахи. Замечали вы или нет, но у каждой квартиры он индивидуальный, собственный, во многом зависящий от энергетики владельцев жилища. Изменить пространство вокруг можно не только вещами, но и ароматами. Некоторые из них способны быть невероятно полезными: приманить в дом счастье, любовь и даже деньги. На какие запахи стоит обратить внимание и поселить их в квартире?

Запах лимона привлекает деньги

Лимон известен как укрепитель иммунной системы, а ещё запах этого цитрусового привлекает деньги. Фото © Getty Images / Westend61

Цитрусовые невероятно полезны, это знают все. Помимо того что лимон укрепляет иммунную систему, повышая способность организма противостоять вирусам и простуде, он также способен освежать обстановку. Ещё аромат этого цитрусового притягивает богатство в дом. Вспомните, что сумму в миллион часто называют лимоном. Ну а те, кто дышит эфирным маслом лимона, легче и быстрее адаптируются к новым условиям.

Бергамот, придающий силы

Все мы когда-то устаём или теряем мотивацию. Чтобы как можно быстрее выбраться из этого состояния, нужно обратиться за помощью к бергамоту. Причём сработает даже чай с этим растением, а не только масло. Что даёт аромат бергамота? Этот запах способен восстановить в человеке энергию, активировать источник жизненных сил. Бергамот вернёт вдохновение, и человеку в голову придут прибыльные идеи. Как бонус — аромат наполнит мотивацией закончить дела и избавит от мешающей неуверенности.

Аромат жасмина защитит от ссор и конфликтов

Аромат жасмина помогает избежать ссор и конфликтов, забирая весь негатив людей и "остужая" их. Фото © Getty Images / Tess Beverwijk

Некоторые цветочные запахи привносят в квартиру не только свежесть. Жасмин, например, очень помогает избежать ссор и конфликтов, забирая весь негатив людей и "остужая" их. Ещё аромат этого кустарника способен раскрыть женственность девушки, наделить нежностью, хрупкостью и вниманием мужчин. Женщину, от которой пахнет жасмином, хочется оберегать и защищать, любить так, словно она богиня. Запах этого цветка способен привлечь искреннюю взаимную любовь.

Мята кардинально меняет жизнь

Некоторые люди любят пить чай с мятой, чтобы успокоить нервы и понизить уровень стресса. Но они даже не подозревают, сколько пользы приносят себе, вдыхая её аромат. Запах этого растения помогает сложиться обстоятельствам так, чтобы человек легко и непринуждённо зарабатывал деньги. То есть он способствует поимке денежного потока и настройке его под вас. Для привлечения богатства достаточно утром перед работой нюхать перечную мяту и заряжаться силами менять жизнь в лучшую сторону.

Запахи цитрусовых разжигают страсть

Некоторые запахи цитрусовых способны наполнить жизнь страстью. Фото © Getty Images / Georgeta Sabau

Запахи определённых цитрусовых помогают наполнить жизнь деньгами, а ещё притянуть искренние чувства. Ароматы грейпфрута и мандарина считаются одними из сильнейших природных афродизиаков. Если перед свиданием помыть голову с каплей эфирного масла одного из фруктов или подобрать духи с их нотами, можно добиться не только желаемой близости с мужчиной, но и окунуться в настоящую пучину страсти.

Аромат роз для достижения желаемого